Невероятно, но факт. 4 фантастические истории, подтверждённые документами

Мы часто слышим конспирологи­ческие теории о всемирном заговоре, управлении планетой масонами и вечно живом Гитлере. Доказательств они, как правило, не имеют. Однако Time собрал несколько невероятных историй, которые свидетельствуют о том, что их участниками были правительства разных стран

СССР и НЛО

В 1967 году советский астроном Феликс Зигель призвал объединить усилия всех учёных мира, чтобы определить природу неопознанных летающих объектов. Он был настолько уверен в существовании летающих тарелок, что однажды произнёс фразу: "К сожалению, некоторые советские и американские учёные отрицают само существование проблемы НЛО и никак не пытаются её решить".

Беспокойство Зигеля вызвали около 200 сообщений о светящемся полумесяце оранжевого цвета, чья поверхность лишь немного тусклее Луны. Также наблюдения зафиксировали излучение от летающих объектов, иногда сопровождающееся искрами.

Факты копились, и в итоге в 1978 году советская власть выделила средства для исследований паранормальных явлений. Это свидетельствует о том, насколько серьёзно советское правительство относилось к возможному вторжению инопланетян на Землю, констатирует Time.

Обеспокоенность Черчилля

Спустя многие годы после смерти Уинстона Черчилля не утихают мифы и легенды о самом известном премьер-министре Великобритании. Time отмечает, что и сейчас нередко можно услышать байку о его зубных протезах, которыми он швырялся, если был чем-то недоволен. Реже пишут о его взаимоотношениях с НЛО.

В 2009 году министерство обороны Великобритании опубликовало партию ранее засекреченных файлов, связанных с НЛО, а также более 5 тыс. страниц писем, написанных в 1999 году человеком, который является внуком телохранителя Черчилля и членом Королевских воздушных сил. Чтобы предотвратить массовою панику, сообщается в записке автора писем, Черчилль засекретил данные о фактах встречи лётчиков Королевских воздушных сил с НЛО на 50 лет.

Главная небылица о Зоне 51 – эксперименты военных над инопланетянами

Сегодня уже известно, что Черчилль беседовал о появлении в небе пришельцев с будущим 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, который в те годы был главнокомандующим Союзными войсками в Европе.

Министерство обороны не располагает более детальными фактами о отношении Черчилля к НЛО, поскольку большая часть документов была уничтожена до 1967 года. Известно лишь, что в 1952 году Черчилль запросил у министерства обороны Британии отчёт о летающих тарелках.

Зона 51

Зона 51 представляла собой секретную военную базу, расположенную в 120 км на северо-запад от Лас-Вегаса. Долгое время она была местом рождения множества сказок и мифов.

Главная небылица о зоне 51 — эксперименты военных над инопланетянами.

Ветераны ЦРУ, которые работали там и уже освобождены от обязательства хранить тайну, говорят, что в 1960-х годах это был полигон для испытания шпионских самолётов, которые, возможно, кому-то напоминали корабли пришельцев.

Любопытно и то, что раньше служащие зоны 51 по бумагам получали зарплату от компании Pan American World Airways, которая никак не связана с военными.

Вероятно, пишет Time, на базе до сих пор испытывают сверхсекретные летательные аппараты, поэтому мы так мало знаем о том, что там в реальности происходит.

Проект MK-Ultra

В разгар холодной войны ЦРУ тайно проводило незаконные научные эксперименты над людьми, пишет Time. Проект известен как MK-Ultra. Людей подвергали воздействию наркотиков и гипноза. По некоторых данным, с помощью испытуемых изучали влияние радиации на организм человека, а также испытывали биологическое оружие.

В 1973 году тогдашний глава ЦРУ Ричард Хелмс приказал уничтожить все документы, связанные с этой программой. Однако в 1974-м об этой сфере деятельности ЦРУ стало известно американской газете The New York Times, которая рассказала об этом миру.

В 1975 году церковный комитет, возглавляемый сенатором Фрэнком Черчем, а также комиссия под управлением вице-президента США Нельсона Рокфеллера исследовали проект ЦРУ.

Комиссиям удалось выяснить, что американская разведка потратила более $20 млн на реализацию MK-Ultra и воспользовалась услугами исследователей из более чем 30 университетов. Часть экспериментов ЦРУ провело в Канаде. Некоторые эксперты утверждают, что проект MK-Ultra был нацелен на программирование людей, чтобы создавать из них хладнокровных убийц, пишет Time.

По материалам: Time

Перевод Даниила Непочатова