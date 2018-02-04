Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Невероятно, но факт. 4 фантастические истории, подтверждённые документами
Невероятно, но факт. 4 фантастические истории, подтверждённые документами
Фото: открытые источники

Невероятно, но факт. 4 фантастические истории, подтверждённые документами

Мы часто слышим конспирологи­ческие теории о всемирном заговоре, управлении планетой масонами и вечно живом Гитлере. Доказательств они, как правило, не имеют. Однако Time собрал несколько невероятных историй, которые свидетельствуют о том, что их участниками были правительства разных стран

04.02.18 3797
510

СССР и НЛО

В 1967 году советский астроном Феликс Зигель призвал объединить усилия всех учёных мира, чтобы определить природу неопознанных летающих объектов. Он был настолько уверен в существовании летающих тарелок, что однажды произнёс фразу: "К сожалению, некоторые советские и американские учёные отрицают само существование проблемы НЛО и никак не пытаются её решить".

Беспокойство Зигеля вызвали около 200 сообщений о светящемся полумесяце оранжевого цвета, чья поверхность лишь немного тусклее Луны. Также наблюдения зафиксировали излучение от летающих объектов, иногда сопровождающееся искрами.

Факты копились, и в итоге в 1978 году советская власть выделила средства для исследований паранормальных явлений. Это свидетельствует о том, насколько серьёзно советское правительство относилось к возможному вторжению инопланетян на Землю, констатирует Time.

Обеспокоенность Черчилля

Спустя многие годы после смерти Уинстона Черчилля не утихают мифы и легенды о самом известном премьер-министре Великобритании. Time отмечает, что и сейчас нередко можно услышать байку о его зубных протезах, которыми он швырялся, если был чем-то недоволен. Реже пишут о его взаимоотношениях с НЛО.

В 2009 году министерство обороны Великобритании опубликовало партию ранее засекреченных файлов, связанных с НЛО, а также более 5 тыс. страниц писем, написанных в 1999 году человеком, который является внуком телохранителя Черчилля и членом Королевских воздушных сил. Чтобы предотвратить массовою панику, сообщается в записке автора писем, Черчилль засекретил данные о фактах встречи лётчиков Королевских воздушных сил с НЛО на 50 лет.

Главная небылица о Зоне 51 – эксперименты военных над инопланетянами

Сегодня уже известно, что Черчилль беседовал о появлении в небе пришельцев с будущим 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, который в те годы был главнокомандующим Союзными войсками в Европе.

Министерство обороны не располагает более детальными фактами о отношении Черчилля к НЛО, поскольку большая часть документов была уничтожена до 1967 года. Известно лишь, что в 1952 году Черчилль запросил у министерства обороны Британии отчёт о летающих тарелках.

Зона 51

Зона 51 представляла собой секретную военную базу, расположенную в 120 км на северо-запад от Лас-Вегаса. Долгое время она была местом рождения множества сказок и мифов.

Главная небылица о зоне 51 — эксперименты военных над инопланетянами.

Ветераны ЦРУ, которые работали там и уже освобождены от обязательства хранить тайну, говорят, что в 1960-х годах это был полигон для испытания шпионских самолётов, которые, возможно, кому-то напоминали корабли пришельцев.

Любопытно и то, что раньше служащие зоны 51 по бумагам получали зарплату от компании Pan American World Airways, которая никак не связана с военными.

Вероятно, пишет Time, на базе до сих пор испытывают сверхсекретные летательные аппараты, поэтому мы так мало знаем о том, что там в реальности происходит.

Проект MK-Ultra

В разгар холодной войны ЦРУ тайно проводило незаконные научные эксперименты над людьми, пишет Time. Проект известен как MK-Ultra. Людей подвергали воздействию наркотиков и гипноза. По некоторых данным, с помощью испытуемых изучали влияние радиации на организм человека, а также испытывали биологическое оружие.

В 1973 году тогдашний глава ЦРУ Ричард Хелмс приказал уничтожить все документы, связанные с этой программой. Однако в 1974-м об этой сфере деятельности ЦРУ стало известно американской газете The New York Times, которая рассказала об этом миру.

В 1975 году церковный комитет, возглавляемый сенатором Фрэнком Черчем, а также комиссия под управлением вице-президента США Нельсона Рокфеллера исследовали проект ЦРУ.

Комиссиям удалось выяснить, что американская разведка потратила более $20 млн на реализацию MK-Ultra и воспользовалась услугами исследователей из более чем 30 университетов. Часть экспериментов ЦРУ провело в Канаде. Некоторые эксперты утверждают, что проект MK-Ultra был нацелен на программирование людей, чтобы создавать из них хладнокровных убийц, пишет Time.

По материалам: Time
Перевод Даниила Непочатова

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Обнародован план мероприятий на День СоборностиПервой женщиной-премьером Румынии может стать Виорика ДэнчилэДо Пасхи в Германии будет новое правительство

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 6647
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 4318
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 20965
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 4480
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 3403
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 2620
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 8800
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 1819
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 2315
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2158
  1. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 8845 / 20965
  2. Кому в Украине следует ждать экстренную помощь, а кому неотложную 5555 / 5943
  3. Президента России можно будет выбрать во Львове 4244 / 4811
  4. Газ для украинцев может существенно подорожать уже с апреля 3610 / 3849
  5. Мастер фобий. Почему чехи проголосовали за Земана и чем это чревато 3172 / 3396
  6. В Киеве работают мошенники-установщики квартирных счетчиков 3078 / 3561
  7. Невероятно, но факт. 4 фантастические истории, подтверждённые документами 3078 / 3797
  8. В Киеве проходит марш сторонников Саакашвили 2837 / 3286
  9. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 2518 / 3113
  10. Панораму Марса показало NASA 2404 / 2720
  1. Кому в Украине следует ждать экстренную помощь, а кому неотложную 31 / 5943
  2. Мастер фобий. Почему чехи проголосовали за Земана и чем это чревато 19 / 3396
  3. Борщ наш. Перчений маніфест про національну ідентифікацію українців 16 / 1903
  4. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 16 / 20965
  5. Газ для украинцев может существенно подорожать уже с апреля 15 / 3849
  6. В Киеве работают мошенники-установщики квартирных счетчиков 11 / 3561
  7. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 11 / 6647
  8. Президента России можно будет выбрать во Львове 10 / 4811
  9. Панораму Марса показало NASA 9 / 2720
  10. В Киеве проходит марш сторонников Саакашвили 7 / 3286
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.