Ответственность за Холокост лежит только на немцах, - глава МИД Германии

Ответственность за концлагеря и массовое уничтожение евреев в Европе во время Второй мировой войны лежит на немцах. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэль по поводу противоречивых изменений в польском законе об Институте национальной памяти, сообщает Европейская правда.

"Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, управления ими и убийство миллионов европейских евреев, а именно - немцы. Организованное массовое убийство было совершено нашей страной и никем другим. Отдельные коллаборационисты не меняют этого", - говорится в заявлении.

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Габриэль подчеркнул, что Польша может полагаться на то, что в Германии будут решительно осуждать и отклонять любые попытки фальсифицировать историю, в том числе это касается термина "польские концлагеря".

"Широкое переосмысление собственной истории и нашей ответственности - это вечное моральное обязательство для нас, немцев, учитывая преступления, совершенные немцами и Германией в том числе в Польше", - говорится в заявлении.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.