Турция заявила о ликвидации более 900 террористов в Сирии

В ходе операции был задержан грузовик с противотанковым оружием

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг объявил, что в ходе операции "Оливковая ветвь" были ликвидированы 932 террориста. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Milliyet.

Как заявили турецкие вооруженные силы, утром 4 февраля были уничтожены пять объектов, принадлежащих террористическим организациям, а 35 террористов были нейтрализованы.

В ходе операции был задержан грузовик с противотанковым оружием.

Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн. Боевые действия ведутся против формирований курдов – "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Самолеты ВВС Турции нанесли удары по более чем 170 целям в Африне. Закончить операцию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал "за очень короткое время".

23 января в ООН заявили, что с начала проведения операции "Оливковая ветвь" гибнут мирные жители, а многие из них вынуждены покидать свои дома. Всего в районе Африн вблизи турецко-сирийской границы проживают 324 тыс. человек, включая 126 тыс. вынужденных переселенцев из других районов Сирии. В связи с военными действиями 20 января пришлось приостановить поставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции.