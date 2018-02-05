Россия в отместку за сбитый Су-25 в Сирии нанесла авиаудары по больнице и жилым домам, - СМИ

Россия увеличила количество авиаударов по городам в сирийской провинции Идлиб, контролируемым повстанцами, после того, как они сбили российский штурмовик Су-25. Об этом пишет ZN,UA cо ссылкой на Reuters.

Авиаудары были нанесены по населенным пунктам Кафр Нубл, Маасран, Саракъеба, Маарат аль-Нуман и Идлиб. Вероятно, есть убитые и десятки раненых.

По словам очевидцев, один из снарядов попал в больницу в Маарат аль-Нуман. На видеозаписях, сделанных спасателями, видно, как из поврежденной больницы на носилках выносят младенцев, пока другие пытаются потушить огонь.

Также есть информация о как минимум пятерых погибших в результате еще одной атаки, которая повредила жилое здание в Кафр Нубле.

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По словам одного из свидетелей, в городе Идлиб была разрушена пятиэтажка, под завалами которой могли погибнуть не менее 15 человек.

Напомним, 3 февраля в районе села Маасран сирийской провинции Идлиб повстанцы сбили российский штурмовик Су-25.