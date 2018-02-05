Главе Samsung в Южной Корее дали условный срок

Вице-президент и фактический глава южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ен вышел на свободу после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор, сняв большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, которые в прошлом году привели к импичменту экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Ли Чжэ Ен получил два с половиной года условно с отсрочкой исполнения приговора на четыре года.

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Пятидесятилетний Ли Чжэ Ен был арестован 17 февраля 2017 года по пяти обвинениям, включая причастность к предоставлению 6,38 млн долларов в виде взятки на обучение верховой езде дочери близкой личной знакомой экс-президента Пак Кын Хе.

Прокуратура просила приговорить Ли Чжэ Ена к 12 годам тюрьмы. Сам бизнесмен не признал какой-либо вины.

После того как отец Ли Чжэ Ена — владелец группы Samsung Ли Гын Хи из-за инфаркта в 2014 году отошел от дел, на него легла ответственность "наследника" бизнеса.