Южная Корея не пустила на Олимпиаду в Пхенчхан 36 тыс. иностранцев

Сеул принимает превентивные меры в борьбе с терроризмом

Южная Корея запретила въезд в страну в преддверии зимних Олимпийских игр примерно 36 тыс. иностранцев по соображениям безопасности. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское разведывательное агентство, передает Укринформ.

"Сеул в сотрудничестве с зарубежными разведывательными агентствами запретил въезд в страну примерно 36 тыс. иностранцев по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве превентивных методов борьбы с терроризмом на Олимпийских играх южнокорейская разведка начала сотрудничать с агентствами других стран, чтобы усилить проверки иностранных граждан.

Напомним, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9-25 февраля и 9-18 марта соответственно.