Хакеры из КНДР украли в Южной Корее криптовалюту на миллиарды вон

За 2017 год северокорейские хакеры похитили у Южной Кореи криптовалюты на миллиарды вон и продолжает попытки делать это и сейчас. Об этом заявил член парламентского комитета Республики Корея по разведке Ким Бен-ки, пишет LIGA.net со ссылкой на агентство Reuters.

"Северная Корея рассылала электронные письма, которые могут взламывать транзакции криптовалюты и похищать приватные данные их покупателей, украв при этом миллиарды вон", - заявил он.

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Бен-ки не рассказал, какие именно транзакции были взломаны.

По состоянию на 5 февраля 1 доллар стоит 1088 вон.

Напомним, в Facebook запретили рекламировать криптовалюты.