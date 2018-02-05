Евросоюз надеется принять Сербию и Черногорию в свой состав в 2025 году, - СМИ

Балканским странам необходимо провести несколько реформ и уладить споры с соседями

Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза в 2025 году. Об этом говорится в новом стратегическом документе Еврокомиссии относительно балканских стран, который представят в Брюсселе 6 февраля, сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

"С сильной политической волей к проведению реформ и к разрешению споров с соседями, Черногория и Сербия должна быть готовы к членству в 2025 году", - говорится в документе, который во вторник представит еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

По мнению Еврокомиссии, в настоящее время для стран Западных Балкан открывается "историческое окно возможностей", а их будущее твердо и бесповоротно связывают с ЕС.

"Членство в ЕС стран Западных Балкан пойдет на пользу политическим, экономическим интересам и сфере безопасности Союза", - отмечается в документе.

Однако в Брюсселе отмечают, что для того, чтобы Сербия и Черногория отвечали всем критериям членства, им еще следует укрепить демократию, провести убедительные реформы в таких областях, как верховенство закона, конкуренция, региональное сотрудничество, а также необходимо уладить все споры с соседями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз начал новую пограничную операцию в Средиземном море

В частности, Еврокомися призывает к всеобъемлющему, юридически обязательному соглашению между Сербией и Косово.

В документе также говорится о том, что ЕС значительно увеличит свою поддержку процесса трансформации Западных Балкан. С этой целью Еврокомиссия разработала детальный план действий для стран.

Он содержит конкретные указания, чтобы помочь странам укрепить верховенство права, улучшить социально-экономическое развитие и повысить их участие в вопросах беженцев и безопасности до конца 2020 года.

В частности, Брюссель призывает страны создать национальные координационные центры для контроля на границе или более тесно сотрудничать с юридическими экспертами из стран ЕС.