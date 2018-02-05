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Главная » Мир » Инфографика Да IDI ты, ВВП. Экономики мира по уровню инклюзивности
<span class="label red">Инфографика</span> Да IDI ты, ВВП. Экономики мира по уровню инклюзивности
Фото: novosti.az

Инфографика Да IDI ты, ВВП. Экономики мира по уровню инклюзивности

По данным исследователей Всемирного экономического форума, Inclusive Development Index наиболее верно отображает уровень жизни страны и демонстрирует рост равенства населения

Александр Шатов - 05.02.18 94
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Согласно общепринятой практике стандартной мерой экономического успеха страны считается рост ВВП. Мол, чем выше ВВП, тем развитее государство. Однако исследователи Всемирного экономического форума в прошлом году поставили эту методологию под сомнение и представили миру альтернативную систему оценки экономического развития стран — Индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index, IDI). Этот показатель учитывает не только ВВП, но и производительность труда, ожидаемую продолжительность жизни, уровень бедности, занятость населения, государственный долг, загрязнение окружающей среды и другие параметры. По данным экономистов, подобный индекс наиболее верно отображает уровень жизни страны и демонстрирует рост равенства населения.

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