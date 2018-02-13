Вожди в изгнании. Что происходит с непризнанными правительствами

Создание новых и изменение существующих государств — процесс непрерывный. Никто не знает, сколько их исчезнет и появится в ближайшие годы

Государства порой кажутся структурой незыблемой: они обладают властью, институтами управления, финансирования и монополией на насилие. Но украинцы на собственном примере убедились, насколько легко легитимное правительство теряет власть, а в стране возникают квазигосударства. Время от времени подобные истории происходят во всём мире, а тени смещённых властей, когда-то вершивших судьбы миллионов, продолжают бродить по свету.

Две части одного Китая

В конце Второй мировой войны на территории Китая разгорелась гражданская война. Коммунисты под руководством Мао Цзэдуна выступили против разобщённого правительства Китайской Республики, возглавляемой президентом Чан Кайши и националистической партией Гоминьдан. Войска коммунистов разгромили многочисленную поддерживаемую США, но деморализованную и плохо управляемую армию Чан Кайши. Правительство, парламент и остатки армии — всего около 2 млн китайцев — в 1949 году эвакуировались на остров Тайвань, где к тому времени уже жили 6 млн человек. От окончательного разгрома Чан Кайши спасло введение флота США и подписание в 1954 году американо-тайваньского договора о взаимной обороне.

Конфронтация с периодами обострений длилась несколько десятилетий, пока в ходе реформ в Китае не перешли к прагматичной внешней политике и не начали экономические отношения со своим бывшим соперником. В итоге маленькое непризнанное государство Тайвань, некогда контролировавшее территорию всего нынешнего Китая, превратилось из аграрной страны в индустриального "азиатского тигра" наравне с Сингапуром и Южной Кореей. На Тайване развиты высокотехнологичные производства, а продукция местных компаний Asus, Acer, HTC знакома миллионам людей по всему миру. Несмотря на это, независимость Тайваня признали только 20 стран. Даже США, оказывавшие большую экономическую и военную поддержку во время развития, не стали признавать независимость своего союзника. Изгнанное правительство Китайской Республики, не имевшее контроля над своей территорией, представляло Китай в ООН до 1971 года, пока это право не передали КНР. "КНР рассматривает Тайвань как часть своей территории, — объясняет Фокусу текущее положение дел Андрей Бузаров, политический эксперт. — Там никогда не признавали Тайвань как самостоятельный субъект. Тайвань же, в свою очередь, не признан практически никем".

Сегодня Тайвань возглавляет председатель Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. При ней началось сближение острова с США и обострение отношений с Китаем

При очень тесных экономических отношениях, которые приближаются к экономическому поглощению Тайваня Китаем, между ними отсутствует полноценный политический диалог. С 1991 года ведутся переговоры между двумя правительственными организациями: Ассоциацией отношений между сторонами Тайваньского пролива (Пекин) и Фондом отношений между сторонами пролива (Тайбэй). "Спектр рассматриваемых вопросов в основном касается конкретных аспектов экономических, социальных отношений между сторонами, но не затрагивает политическую сферу", — рассказывает китае­вед Макар Таран, доцент кафедры новейшей истории зарубежных стран КНУ.

Китай выражает недовольство, если другие страны признают Тайвань или разрешают ему открывать на своей территории представительства — это может привести к разрыву дипотношений с Поднебесной. Сложность вопроса порождает и специальные термины, которыми необходимо пользоваться при официальных заявлениях. "Китай всегда обходит прямые формулировки в отношении Тайваня. Например, тамошнее руководство он называет "представителями гоминьдановской политической силы". КНР также говорит не "президент Тайваня", а "самопровозглашённый лидер Тайваня", не "международные отношения", а "диалог ради общих интересов", — рассказывает Бузаров.

Чтобы посетить Тайвань, необходимо получить визу в одном из его неофициальных представительств. К примеру, в Гонконге, который уже является частью КНР. Китай не препятствует визитам на Тайвань с экономической или культурной целью. Другое дело — политическая деятельность. "В случае визитов на остров иностранных политиков, как и в случае визита тайваньских политиков в какую-то другую страну, может вспыхнуть международный скандал, поскольку Пекин расценивает это как нарушение принципа "одного Китая", — говорит Макар Таран.

На самом острове отношение к собственному положению неоднозначное. В парламенте представлены две коалиции — "синяя", в которой объединены консервативные силы, в первую очередь Гоминьдан, и "зелёная", возглавляемая Демократической прогрессивной партией. Первые выступают за взаимное сближение и в перспективе воссоединение с Китаем. Президент Тайваня Ма Инцзю, представляющий партию Гоминьдан, в 2015 году даже провёл первую в истории отношений двух стран встречу с президентом КНР Си Цзиньпином, что стало пиком взаимоотношений стран-антагонистов. При нём появился массовый туризм и прямое авиасообщение с КНР, экономические связи значительно усилились.

В то же время "зелёная" коалиция выступает за развитие тайваньской идентичности и провозглашение независимости острова как Республики Тайвань. За последние 18 лет два представителя этой политической силы становились президентами Тайваня. "С приходом в 2000 году к власти на острове Чэнь Шуйбяня местное правительство взяло курс на создании новых акцентов тайваньской идентичности. В стране началась тотальная декитаизация. Она коснулась названий улиц, которые переименовывались с китайского варианта путунхуа на местный фуцзяньский манер, — поясняет Таран. — Кроме того, начался процесс "вклеивания" в тайваньскую идентичность местных аборигенов, которые составляют более 2% населения и имеют австронезийское происхождение".

Даже на самом острове отношение к собственному положению неоднозначное

Сегодня Тайвань возглавляет председатель Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. При ней началось сближение острова с США и обострение отношений с Китаем. Пример тому — телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Тайваньский политик звонила Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Зачастую в международной практике такие звонки остаются без ответа, поскольку в дипломатии даже самый незамысловатый знак вежливости имеет огромное значение. Но Трамп не был бы Трампом, если бы не снял трубку и не пообщался с Цай Инвэнь. В ответ он поздравил её c победой на выборах, и сразу же написал о разговоре в Twitter, спровоцировав дипломатический скандал. После этого, несмотря на протесты Пекина, Цай Инвэнь посетила Штаты с неофициальным визитом, а сенат США разрешил своим боевым кораблям заходить в порты Тайваня. Это выводит противостояние КНР и Тайваня на новый уровень.

Монах-сепаратист

Тибет объявил о своей независимости в 1913 году, после развала китайской Империи Цин. Официально его не признало ни одно государство, но по факту атрибуты суверенитета у него были: своя армия, правительство, налоговая система и т. д. Столица располагалась в Лхасе, вся полнота власти принадлежала далай-ламе. Государство было слабым и отсталым, попытки реформирования натыкались на сопротивление духовенства. Китаевед Макар Таран характеризует этот период как полуавтономный: "Культурные и политические связи с Тибетом были сильны. Стоит упомянуть ламаистский храм Юнхегун в Пекине, который играл огромную роль как буддийский центр в период династии Цин".

В 1950 году власти КНР ввели в Тибет войска и принудили подписать соглашение о его вхождении в состав КНР на правах национальной автономии. Регион сохранял свою политическую систему под руководством далай-ламы, при этом военный контроль и внешняя политика перешли к Пекину.

Через 10 лет в Тибете вспыхнуло восстание, подогреваемое слухами о готовящемся похищении далай-ламы XIV (имя при рождении — Тензин Гьяцо). В нём приняли участие тибетцы и беженцы из других провинций, недовольные порядками в коммунистическом Китае. Выступление было жёстко подавлено, органы власти и далай-лама бежали. Вместе с ними Тибет покинули тысячи его сторонников, обосновавшие крупные общины в Индии, Непале и Бутане.

Далай-лама стал основным политическим представителем Тибета на внешней арене. Он постоянно разъезжает по миру с лекциями. Одно из ключевых его достижений — получение Нобелевской премии мира в 1989 году. Её дали за предложение ненасильственной политической программы освобождения Тибета, подразумевавшей создание демилитаризованной зоны. Китайское правительство отклонило этот план. Самого духовного лидера власти КНР называют сепаратистом.

БЕГЛЕЦ. Официальный Пекин считает тибетского лидера далай-ламу XIV сепаратистом. В 1989 году он получил Нобелевскую премию мира

Непризнанное правительство в изгнании — Центральная тибетская администрация находится в индийском городе Дхарамсала. Там же расположена резиденция далай-ламы. Тибет, в отличие от Тайваня, не имеет политических представительств, его посольства занимаются скорее культурной деятельностью. Сам далай-лама в 2011 году отказался от политического представительства, полномочия перешли к избранному премьер-министру правительства в изгнании Лобсангу Сангаю.

Позиция далай-ламы в последние годы тоже изменилась. "Он не отрицает вхождения Тибета в состав КНР, но высказывается за широкую культурную автономию, опасаясь, что экономически мощный Китай может "растворить" тибетскую национальную и религиозную идентичность", — говорит Макар Таран.

Образы Тибета и далай-ламы очень привлекательны на Западе, особенно среди знаменитостей, актёров и политиков. Брэд Питт снялся в фильме "7 лет в Тибете", за что КНР пожизненно запретила ему въезд на свою территорию. Многие деятели действуют осторожно, с оглядкой на возможную реакцию Китая. Так, РФ с 2004 года не выдаёт визу далай-ламе, а Папа Римский Франциск в 2014 году отказался с ним встречаться.

"Китайское правительство резко осуждает любую международную деятельность далай-ламы, считая её квазиполитической. Несмотря на то что Тензин Гьяцо, далай-лама XIV, конструктивно настроен по отношению к Китаю и готов к контактам с китайскими лидерами, в Пекине его рассматривают как политического оппонента", — объясняет причину нежелания контактировать с тибетским лидером Макар Таран.

Официально ни одна страна не поддерживает идею независимости Тибета. Поскольку КНР уже не оспаривается как продолжение китайской государственности, с международной точки зрения Тайвань и Тибет — неотъемлемые части Китая.

Последняя Рада

Столетие назад в кровавой буре Гражданской вой­ны зародилась и сгинула не только Украинская Народная Республика. Из той эпохи сохранилось и до сих пор функционирует старейшее в мире правительство в изгнании — Рада Белорусской Народной Республики. В 1917 году в Минске прошёл Первый всебелорусский съезд, исполнительным органом которого стала Рада.

Старейшему в мире правительству в изгнании в этом году исполняется 100 лет — это Рада Белорусской Народной Республики

На фоне противостояния большевиков и немцев после подписания Брестского мира Рада 25 марта 1918 провозгласила независимость БНР. Но молодое государство не успело получить международное признание, наиболее тесными были отношения с УНР. Между двумя непризнанными державами даже был территориальный спор — БНР претендовала на районы Черниговщины с белорусским населением, УНР же считала своими современное белорусское Полесье и Брест. Впрочем, белорусское государство не смогло закрепиться на своей территории: армия и органы власти не были сформированы, так что с отходом немецких войск с территории Беларуси Рада БНР с 1919 года действует в изгнании.

В отличие от правительства УНР, после развала СССР Рада БНР не передала полномочия властям независимой Беларуси. Основной причиной стало то, что Верховный Совет был сформирован ещё во время советской власти в условиях советской политической системы. Следующие же выборы в парламент произошли с существенными нарушениями.

Рада БНР пребывает в действующем статусе. Её членами (радными) являются 80 белорусских активистов из 15 стран. Орган собирается на очные сессии каждые два года, между ними действует президиум Рады, который проводит заседания или координирует вопросы онлайн. Решения Рады касаются просветительских, культурных вопросов, контактов с иностранными правительствами. "Работа большинства радных сконцентрирована на местах в своих странах и в своих организациях. Это обычно лидеры или неформальные активисты местных белорусских организаций", — рассказывает Фокусу Алесь Чайчиц, секретарь информации, член президиума Рады БНР.

Контактов между Радой и современными властями Беларуси нет. "Такие контакты происходили в первой половине 1990-х, но после государственного переворота 1995–1996 годов и установления в Беларуси пророссийского авторитарного режима все контакты были прекращены, — комментирует Чайчиц. — На территории Беларуси активности не происходит, но радные участвуют в мероприятиях в Беларуси на конференциях, съездах белорусов мира".

Создание новых и изменение существующих государств — процесс непрерывный. Никто не знает, сколько их исчезнет и появится в ближайшие годы. Украине необходимо тщательно изучать истории своих и чужих поражений, чтобы потом очередные беглецы из Киева не становились разменной монетой в чужой игре.