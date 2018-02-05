Тело погибшего в сирийской провинции Идлиб российского пилота Романа Филиппова будут "до последнего" пытаться вернуть на родину.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на координатора "группы дружбы" Госдумы и парламента Сирии, первого зампредседателя организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрия Саблина.

"Переговоры ведутся. Тело ищут. Не сомневаюсь, что его вернут", — цитирует агентство координатора.

При этом собеседник не уточнил, участвуют ли в переговорах боевики. "Это конфиденциальные вопросы. Чтобы не мешать, лучше об этом публично пока не говорить. Чем меньше об этом будем говорить, тем больше результативность", — сказал Саблин.

Напомним, 3 февраля Филипов во время облета на Су-25 зоны деэскалации был сбит боевиками из ПЗРК. После приземления в районе подконтрольного террористам населенного пункта пилот отстреливался, а когда его кружили, подорвал себя гранатой. На опубликованном в Сети видео, вероятно, снятом во время инцидента, россиянин кричит: "Это вам за пацанов!".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посмертно представил Филипова к званию героя России.