Путин разрешил армии сепаратистов войти в состав ВС РФ

Военные из Южной Осетии могут официально служить в российской армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и непризнанной Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений этого непризнанного образования в состав Вооруженных сил России.

Закон опубликован 5 февраля на официальном портале правовой информации.

Соглашение предусматривает, что военные из оккупированного региона Грузии смогут подписывать контракт и служить в Вооруженных силах РФ (кандидат прежде должен быть уволен с военной службы в осетинской армии и иметь российское гражданство).

Соглашение заключено на 25 лет с возможностью автоматической пролонгации.

Напомним, США осудили ратификацию РФ соглашения о совместных вооруженных силах с Южной Осетией.