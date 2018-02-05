Задержан экс-президент Мальдивской республики

В понедельник, 5 февраля, полиция Мальдивской Республики задержала бывшего президента страны Момуна Абдулу Гаюма.

Как сообщил представитель экс-президента в комментарии Reuters, на который ссылаются мировые СМИ, Гаюм был задержан в своей резиденции вместе с зятем.

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Отметим, Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами шесть пятилетних сроков подряд – с 1978 года по 2008 год. После пост президента занял его сводный брат Абдулла Ямин.

Напомним, что 5 февраля президент Мальдив Абдулла Ямин ввел чрезвычайное положение сроком на 15 дней на фоне политического кризиса в стране.