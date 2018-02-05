Королева надеется, что ее примеру последуют другие

В кафе в резиденции британской королевы Елизаветы II не будут использовать пластиковые соломки.

Об этом сообщает RMF FM, на которое ссылаются мирвоые СМИ.

Источник в Букингемском дворце признал, что это был небольшой, скорее даже символический жест. Однако, королева надеется, что ее примеру последуют другие.

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Ее сын, наследник престола, принц Чарльз, является одним из ведущих активистов по очистке от пластика морей и океанов.

"Нельзя недооценивать проблему, которая угрожает нашей экосистеме", – заявил он на недавней конференции, посвященной этой проблеме.

Шотландское правительство объявило о выводе пластиковых соломок из ресторанов, которые находятся в здании парламента в Эдинбурге. Они также исчезнут из кафе возле университетов и мест, популярных среди туристов. Инициативу планируют поддержать соответствующие организации в Англии и Уэльсе.

Напомним, в Великобритании хотят ввести "налог на латте".