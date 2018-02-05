В Ирак вернулось более 3 млн беженцев

В последние месяцы они возвращались в провинции Анбар, Найнава и Салах-эд-Дин

Около 3,2 млн иракцев вернулись в свои дома, которые они покинули из-за боевых действий.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Он привел данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), согласно которым темпы возвращения вынужденных переселенцев растут после завершения крупномасштабной военной операции против террористической группировки "Исламское государство".

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"3,2 миллиона людей вернулись в свои родные края. В январе это число впервые с начала кризиса в декабре 2013 года превысило количество иракских переселенцев, которое в настоящий момент составляет 2,6 миллиона человек", - сказал Дюжаррик.

По его словам, в последние месяцы беженцы возвращались главным образом в провинции Анбар, Найнава и Салах-эд-Дин. На их долю пришлось около 82% возвращенцев.

Напомним, США приступили к выводу войск из Ирака.