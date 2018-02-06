За день богатейшие люди мира обеднели на 114 млрд долларов

Обвал американских фондовых индексов сильнее всего ударил по Уоррену Баффету, Марку Цукербергу и Джеффу Безосу

Обвал американских фондовых индексов в понедельник, 5 февраля, привел к тому, что 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд активов. Об этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

Сильнее всего сократилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, который потерял $5,1 млрд. На $3,6 млрд сократилось состояние основателя Facebook Марка Цукерберга. Основатель Amazon Джефф Безос обеднел на $3,3 млрд.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли за день по $2,3 млрд, а основатель Microsoft Билл Гейтс - $2,25 млрд.

Напомним, в понедельник основные фондовые индексы США рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США.

Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 - 4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq - 3,78%, до 6967,53 пункта. Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, а по итогам дня - на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.