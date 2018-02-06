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Адвокаты призывают Трампа не идти на допрос к спецпрокурору, - СМИ

Адвокаты призывают Трампа не идти на допрос к спецпрокурору, - СМИ
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Президентские адвокаты опасаются, что их клиента могут обвинить в даче ложных показаний

06.02.18 90
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Адвокаты президента США Дональда Трампа призвали его отказаться давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования возможных связей предвыборных советников Трампа с РФ. Об этом пишет DW cо ссылкой на The New York Times.

Сам Трамп неоднократно говорил, что хотел бы поговорить с Мюллером о проведенном им расследования. Он даже выражал готовность дать показания под присягой. Между тем допрос, который планирует провести Мюллер, не требует от президента присяги, хотя в США дача ложных показаний федеральным следователям является преступлением.

По словам четырех собеседников The New York Times, адвокаты президента опасаются, что Трампа могут обвинить в даче ложных показаний следствию, поскольку в прошлом он делал противоречивые заявления. Согласно источникам, адвокаты и некоторые советники хотели бы отклонить запрос Мюллера о допросе Трампа, ссылаясь на то, что ряд вопросов, которые расследует спецпрокурор, не входит в его юридическую компетенцию.

В то же время отказ от встречи с спецпрокуроры может привести к тому, что Мюллер направит Трампу повестку для дачи показаний перед большим жюри, и президент будет втянут в судебное дело, решение по которому будет принимать Верховный суд США.

Отказ Трампа от допроса может также вызвать обвинения в том, что он скрывает информацию от общественности. Это может негативно сказаться на позициях республиканцев.

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