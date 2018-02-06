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Главная » Мир » Путин официально стал кандидатом в президенты РФ

Путин официально стал кандидатом в президенты РФ

Путин официально стал кандидатом в президенты РФ
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

99,61% подписей в поддержку действующего главы государства признали действительными

06.02.18 123
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Во вторник, 6 февраля, российский Центризбирком во вторник зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Об этом сообщает Интерфакс.

Члены ЦИК РФ единогласно проголосовали за регистрацию Путина.

"Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку", - отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В ЦИК сообщили, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признаны только 0,39%, что является рекордно низким количеством "брака". Штаб Путина направил в ЦИК 315 тыс. подписей избирателей в поддержку кандидата, из которых для проверки были отобраны 60 тыс. Для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%.

К настоящему моменту были зарегистрированы только два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР), по закону им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

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