Путин может поехать голосовать в оккупированный Севастополь

Владимир Путин может проголосовать на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в оккупированном Севастополе. Об этом пишет Коммерсант.

По словам одного из источников издания, для голосования президента подбирают такой регион, где могут возникнуть проблемы с явкой.

На предыдущих федеральных выборах Путин всегда голосовал в Москве. Однако после изменения законодательства в 2017 году голосовать по месту пребывания, а не прописки стало проще. Эксперт говорит, что приезд Путина "повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин официально стал кандидатом в президенты РФ

"Рассматриваются сценарии, по которым Владимир Путин проголосует либо в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов, либо в регионе, где может быть низкая явка избирателей", — говорит один из собеседников издания.

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.