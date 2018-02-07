В результате землетрясения у тайванского побережья в городе Хуалань погибли по меньше мере 4 человека, еще 225 получили травмы, 145 - числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Землетрясение произошло примерно в 22 км к северо-востоку от Хуаляня около полуночи. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 1 км.

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В результате толчков обрушилась гостиница Маршал и покосились четыре других здания, в частности две гостиницы и военный госпиталь. Кроме того, значительные повреждения получили два моста.