Трамп хочет провести военный парад в Вашингтоне

Такой же, как во Франции

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к проведению военного парада в Вашингтоне на День независимости. Об этом пишет DW со ссылкой на американские СМИ.

"Направление было определено: я хочу такой же парад, как тот, что во Франции", - сообщил неназванный представитель американского оборонного ведомства.

Встреча Трампа с высокопоставленными военными состоялась 18 января. В ней участвовали министр обороны США Джеймс Мэттис и начальник генерального штаба Джозеф Данфорд.

Подготовка к возможному празднику, во время которого армия США сможет продемонстрировать всю свою мощь, находится на ранней стадии, и пока еще не принято никаких решений.

В тот же день администрация президента США обнародовала заявление, в котором подтверждалось, что Трамп поручил министерству обороны выяснить возможности для проведения праздника, во время которого "все американцы смогли бы выразить свое уважение" защищающим страну военным.

Трамп присутствовал на традиционном военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля 2017 года по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. В торжественном марше наряду с французскими участвовали и американские военные – всего 3720 военнослужащих. В небе над Елисейскими полями пролетели 63 боевых самолета и 29 вертолетов.

В отличие от Парижа, в Вашингтоне лишь по особым поводам проводились военные парады, однако до сих пор не было принято организовывать в День независимости подобные мероприятия с участием марширующих военных подразделений и бронетехники.