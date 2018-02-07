Блок Меркель и социал-демократы совершили прорыв в коалиционных переговорах, - СМИ

В Германии блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия достигли прорыва в коалиционных переговорах и определились с распределением министерских портфелей. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на немецкие СМИ.

По информации Spiegel, социал-демократы получат три ключевых министерства: иностранных дел, финансов, труда и социального обеспечения.

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Издание Bild сообщает, что лидер сестринской партии Ангелы Меркель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер получит должность главы МВД.

При этом коалиционные переговоры все еще продолжаются, в них принимают участие 15 ведущих политиков от блока ХДС/ХСС и от СДПГ.

Стороны рассчитывали завершить переговоры еще в воскресенье, 4 февраля, а понедельник и вторник были "забронированы" в качестве резервного дня. Однако переговоры затянулись уже к среде.

Поэтому Меркель даже вынуждена была перенести встречу с премьером Италии, который прибыл в Берлин. Канцлер должна была встретиться с ним сегодня в 13:10, но теперь встречу сместили "ориентировочно на 18:00".