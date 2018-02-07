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Главная » Мир » Коммерческий суд Казахстана возглавили британцы

Коммерческий суд Казахстана возглавили британцы

Коммерческий суд Казахстана возглавили британцы
Лорд Вулф (на переднем плане справа) / Фото: mfa.gov.kz

Также в Астане будет функционировать новый Международный арбитражный центр

07.02.18 149
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Бывший первый Лорд-Верховный судья судов Англии и Уэльса лорд Гарри Кеннет Вулф был назначен главным судьей нового коммерческого суда в Казахстане, вместе с восемью другими судьями и старшими юристами из Великобритании.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Times. 

"Это первый суд такого рода в Евразии", - заявил лорд Вулф, - "Казахстан имеет огромную границу с Китаем и с Россией, и Китай строит новый шелковый путь, который проходит прямо через эту страну. Все это причины, по которым это может пойти на пользу".

Все судьи будут из Великобритании и будут использовать законодательство, которое, по сути, является британским общим правом", - отметил Вулф, - "Это будет говорить о независимости суда и квалификации его судей. Независимость гарантируется в изменениях конституции страны".

Суд был открыт в начале этого года, хотя первоначально большая часть работы включала в себя подготовку местных судебных органов и адвокатов. Он будет включать суд первого уровня и апелляционный суд, в котором лорд Вулф будет иногда заседать. Также будет ускоренная процедура для небольших жалоб. Будут рассматриваться стандартные коммерческие и договорные споры. Также будет функционировать новый Международный арбитражный центр, а его первым председателем будет Барбара Доманн (адвокат высокого ранга под названием Queen's Counsel - советник королевы - ред.).

Вулф заявил, что президент Назарбаев хочет, чтобы мир увидел общее английское право, применяемое в этой стране, и не только в столице, но и чтобы оно распространялось в обществе годами как пример ведения бизнеса и осуществления правосудия".

В авторитетный состав британских судей и юристов входят сэр Робин Якоб, сэр Стивен Ричардс, сэр Джек Битсон, сэр Руперт Джексон, советники королевы лорд Фолкс, Эндрю Спинк, Том Монтагу-Смит, а также Патриция Эдвардс. Битсон и Джексон вступят в должность, когда уйдут на пенсию из Апелляционного суда в этом и следующем месяце соответственно. Консультативный совет возглавит советник королевы Майкл Блэр.

Судьи будут совершать в Казахстан пять основных поездок в год. Все они были приведены к присяге на соответствующей церемонии, при этом присяги были похожи на данные ими в Великобритании. Они разработали дизайн своих мантий, так чтобы они включали голубой и золотой цвета республики.

Дипломатическая выгода ясна. "Суд будет продвигать английское коммерческое право и признание важности верховенства закона", - говорит Вулф, - "Он создает связи между быстроразвивающейся страной в Восточной и Центральной Азии и Великобританией, поэтому они будут обращаться к нам за советом и руководством". 

Напомним, Шевченко сыграл особую роль в казахстанско-украинских отношениях.

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