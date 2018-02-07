Правительство США может "закрыться"

Дональд Трамп допустил возможность закрытия правительства в случае, если Конгресс не поддержит его план по ограничению иммиграции.
Как сообщает Голос Америки, Трамп выступил с этим заявлением после встречи с представителями правоохранительных органов, посвященной борьбе с преступной группировкой Mara Salvatrucha (MS-13).
"Если мы не изменим законодательство и не устраним эти лазейки, благодаря которым убийцы проникают в нашу страну и продолжают убивать...пусть будет закрытие правительства", – заявил Трамп.
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Демократы уже назвали комментарий Трампа "безответственным".
Отметим, конгрессмены по-прежнему не могут согласовать бюджет из-за разногласий по поводу иммиграционной реформы. Срок действия текущего краткосрочного законопроекта по финансированию правительства истекает в полночь четверга, 8 февраля.
Напомним, Тимошенко полетела завтракать и молиться с Трампом.