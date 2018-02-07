Ядерное оружие может быть применено уже в ближайшем будущем, - эксперты

Мир сейчас ближе к катастрофе, чем когда-либо за последние 65 лет

Специалисты "Международной кампании по запрещению ядерного оружия" (ICAN) опасаются, что в ближайшем будущем в мире может быть применено ядерное оружие.

Риск очень велик, мир сейчас ближе к катастрофе, чем когда-либо за последние 65 лет, заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин, выступая в среду, 7 февраля, в Европарламенте в Страсбурге, передает DW.com.

Она обратила внимание евродепутатов на то, что конфликт между КНДР и США может вылиться в атомную войну, а также на планы Пентагона создать ядерное оружие малой мощности. Фин назвала новую ядерную доктрину Вашингтона шагом к тому, чтобы скорее применить ядерное оружие. По словам главы ICAN, подобные стремления наблюдаются и у других ядерных держав.

"Мы видим новую очень опасную гонку ядерных вооружений, при которой стирается граница между ядерным и конвенциональным оружием", - подчеркнула Беатрис Фин. Она призвала страны ЕС присоединиться к договору ООН о запрете ядерного оружия, чтобы противостоять тенденции "игры ядерными мускулами".

Отметим, движение ICAN, выступающее за ядерное разоружение, в 2017 году удостоено Нобелевской премией мира. Как указывалось в заявлении Нобелевского комитета, организация награждена "за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого использования ядерного оружия", а также за ее "революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия".

Напомним, Трамп заявил о перестройке ядерного арсенала США.