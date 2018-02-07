Варшава ждет от Москвы возвращения обломков самолета Качиньського

В Польше требуют обеспечения свободного доступа к месту падения Ту-154

Польша ожидает от Российской Федерации передачи обломков самолета Ту-154М, на котором под Смоленском в 2010 году разбился президент Лех Качиньский.

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с послом РФ Сергеем Андреевым, сообщается на сайте МИД Польши, на который ссылаются европейские СМИ.

По словам Чапутовича, Польша не видит оснований для дальнейшего удержания Россией обломков президентского самолета Ту-154М.

Также Чапутович подчеркнул, что Польша ожидает со стороны России обеспечения свободного доступа к месту падения самолета и содействия в построении памятника жертвам катастрофы.

Напомним, в катастрофе самолета Ту-154М в Смаленске 10 апреля 2010 погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек.