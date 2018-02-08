Лидер американских демократов произнесла в Конгрессе самую длинную за последние 100 лет речь

В среду, 7 февраля, лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси установила исторический рекорд, произнеся самую продолжительную по времени за последнее столетие речь в нижней палате Конгресса США. Об этом пишет Голос Америки.

Выступление, которое продолжалось более восьми часов, было посвящено судьбе т.н. «мечтателей» (dreamers): жителей США, которых в детском возрасте привезли в страну родители-нелегалы. Оно ознаменовало начало трехдневных заседаний демократической фракции за закрытыми дверями. Они будут посвящены разработке политической платформы на 2018 год, которая бы помогла демократам одержать победу на ноябрьских выборах в Конгресс и вернуть им большинство в обеих палатах.

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По мнению Пелоси, крайне неверно включать решения по будущему закона DACA, защищающего нелегалов от депортации, в нынешний проект федерального бюджета. Ранее в среду она призвала спикера Палаты, Пола Райана, дать слово, что, в случае принятия бюджета он организует отдельное, открытое обсуждение по вопросу о защите нелегальных иммигрантов.

"Этот проект не делает ничего для того, чтобы продвинуться к принятию в Палате двухпартийного закона о защите "мечтателей". Без желания спикера Райана выразить готовность участвовать в процессе так же, как это сделал лидер (республиканцев в Сенате) Макконнелл, я не поддерживаю этот законопроект", - отметила она.

В то время как Пелоси произносила свою речь, несколько десятков "мечтателей" и их сторонников устроили сидячие пикеты в коридорах и офисах Капитолия, рискуя быть арестованными за нарушение порядка в федеральном здании.

Спикер Пол Райан заявил на это, что его коллеги в Палате представителей начнут дебаты по иммиграционному закону, только если этот билль поддержит президент Дональд Трамп.

Параллельно, несколько законодателей-демократов из умеренного крыла призвали Пелоси поддержать межпартийное соглашение по бюджету независимо от судьбы иммиграционной реформы.