КНДР в преддверии Олимпиады провела военный парад, - СМИ

В столице КНДР Пхеньяне за день до открытия зимних Олимпийских игра прошел масштабный военный парад. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

"Мы узнали, что в Северной Корее устроили военный парад на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне", - сказал источник в правительстве Южной Кореи.

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Официального сообщения КНДР о параде не было. В отличие от прошлого апрельского парада 2017 года, государственные телеканалы КНДР не показывали его в прямом эфире.

По данным агентства Южной Кореи Yonhap News Agency, участие в параде приняли около 13 тыс. военных. Примерно 50 тыс. зрителей наблюдали за событием.

Напомним, в Китае запустили станции для наблюдения за ядерной активностью Пхеньяна.