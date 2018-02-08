НАТО откроет в Германии новую штаб-квартиру

Центр будет отвечать за логистику войск и военной техники

В 2018 году в Германии появится новый плановый и командный центр НАТО. Об этом сообщает DW.

Это одна из двух новых штаб-квартир НАТО, которые должны создать в ближайшее время. Она будет отвечать за логистику войск, военной техники и оборудования.

По данным агентства, страны-члены Альянса уже предварительно договорились поддержать соответствующее предложение по расположению центра, которое поступило раньше от главы министерства обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Других кандидатов якобы нет.

Официальное решение о стране размещения новой штаб-квартиры НАТО примут на следующей неделе во время встречи министров обороны Североатлантического альянса.

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Местом размещения нового центра планирования и управления может стать регион Кельна и Бонна на западе страны, где уже размещены руководящие и командные органы немецкой армии - бундесвера.

Еще одна новая штаб-квартира НАТО будет создана в США. Ее основными задачами должны стать контроль и координация перемещений на воздушных и морских путях между Северной Америкой и Европой через Атлантику.

Укрепление командной структуры сил НАТО в Европе, прежде всего, является его ответом на политику России со времени аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, которую в Альянсе считают агрессивной.

После завершения "холодной войны" количество штаб-квартир НАТО было сокращено с 33 до 7, а личный состав - с 22 тысяч до 6800 сотрудников. Решение о создании двух новых штаб-квартир было объявлено в ноябре 2017 года.