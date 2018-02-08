Путину на выборах президента РФ составят компанию семь кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух последних, седьмого и восьмого кандидатов на выборах президента России. Ими стали выдвинутая Гражданской инициативой Ксения Собчак и представитель партии Коммунисты России Максим Сурайкин. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.
Таким образом, за пост президента РФ поборются:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз);
- Павел Грудинин (КПРФ);
- Владимир Жириновский (ЛДПР);
- Владимир Путин (самовыдвиженец);
- Ксения Собчак (Гражданская инициатива);
- Максим Сурайкин (Коммунисты России);
- Борис Титов (Партия роста);
- Григорий Явлинский (Яблоко).
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Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.