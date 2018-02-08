Кто из украинских политиков завтракал и молился с Трампом

Ежегодный Национальный молитвенный завтрак с традиционным присутствием президента США состоялся в Вашингтоне 8 февраля.

В мероприятии приняло участие более 3800 политических, религиозных и общественных деятелей, представляющих более 130 стран. Среди присутствующих – и делегация из Украины.

Об это сообщает 24tv.ua.

На 66-м молитвенном завтраке присутствовали более 50 украинских политиков. В частности, мероприятие посетила делегация от фракции "Блок Петра Порошенко" в составе Максима Ефимова, Андрея Павелко и Артура Герасимова, и представители партии "Батькивщина" – Сергей Власенко и Григорий Немыря, вместе со своим лидером Юлией Тимошенко.

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Помолиться с Трампом решили и депутаты из "Народного фронта" - Антон Геращенко, Павел Унгурян и Олег Кришин. А "Оппозиционный блок", "Самопомич" и "Радикальная партия" заявили, что никто из их депутатов в Вашингтон не полетел.

Отметим, отсутствие такого большого количества народных избранников парализовало работу Верховной Рады. Для принятия нескольких важных вопросов в парламенте не хватило голосов, а 7 февраля заседание парламента вообще пришлось досрочно закрыть.