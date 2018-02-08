Трагедия произошла во время службы в церкви

В американском городе Корпус-Кристи (штат Техас), во время церковной службы в частном доме вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан, ранив четырех человек.

Об этом в четверг, 8 февраля, пишет AP, на который ссылаютс мировые СМИ.

61-летний мужчина скончался от полученных травм. Еще трое были госпитализированы в больницу. По информации полиции, 54-летний пастор церкви получил ножевое ранение в грудь, он находится в тяжелом состоянии. У двоих – рваные раны рук, которые они получили при попытке защитить пастора от нападавшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине за неполный январь совершено 89 умышленных убийств

Злоумышленника задержали на месте преступления. Им оказался 28-летний Марко Антонио Морено, который ранее имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Ему предъявлены обвинения в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах.

В здании во время службы находилось около 20 человек.