В России решили комплексно взяться за Facebook

Проверка начнется во второй половине 2018 года

Роскомнадзор проведет комплексную проверку Facebook.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении Facebook будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг руководитель Роскомнадзора Александр Жаров встретился в Москве с представителями компании Facebook - руководителем по связям с государственными организациями Европейского Союза Томасом Кристенсеном и директором по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех.

Роскомнадзор и компания Facebook договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке.

Напомним, Джим Керри из-за России продал акции Facebook и удалился из соцсети.