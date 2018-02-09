Наблюдатели ОБСЕ не поедут в Крым на выборы президента РФ

Глава миссии в России считает, что это "очевидно любому человеку в мире"

Представители ОБСЕ не будут наблюдать за ходом президентских выборов в РФ на территории оккупированного Крыма. Об этом глава миссии по наблюдению за президентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен рассказал в интервью изданию Известия.

"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - отметил он.

По его мнению, "довольно очевидно любому человеку в мире, что нам совершенно невозможно наблюдать в Крыму".

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На слова журналиста о том, что Крым – часть России, Петерсон отметил, что в ОБСЕ, членом которой является РФ, консенсуса относительно этого нет.

"ОБСЕ работает на основе консенсуса, и наш мандат наблюдателей основан на консенсусных решениях государств-участников ОБСЕ. А они не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России, поэтому мы не можем там наблюдать", - пояснил глава миссии.

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.