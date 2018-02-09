Шатдаун был недолгим: Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет

Сенат США одобрил федеральный бюджет, включая краткосрочный законопроект о госфинансировании.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Уточняется, что решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.
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Закрытие федеральных ведомств уже стало вторым в этом году.
Напомним, 20 января правительство США пошло на приостановку работы из-за недофинансирования, что, в свою очередь, обусловлено отсутствием полноценного бюджета на 2018 год. Проект новой резолюции не набрал достаточно голосов по причине того, что демократы и республиканцы не смогли договориться относительно ряда пунктов, в частности, требований демократов по защите незаконных мигрантов.