В Амстердаме туристам запретили фотографировать и разглядывать проституток в квартале красных фонарей

Власти Амстердама ужесточили правила поведения для туристов в "квартале красных фонарей", где расположены публичные дома. Новые правила вступят в силу с апреля. Об этом сообщает Медуза.

В квартал запретят водить большие экскурсии. Численность группы не должна превышать 20 человек. Туристам также запретили фотографировать проституток и постоянно смотреть на них - экскурсоводы должны следить, чтобы во время остановок приезжие стояли спиной к витринам.

Помимо этого любые экскурсии по кварталу должны завершаться до 11 часов вечера, полностью запрещено употребление алкоголя и наркотиков. За нарушение этих правил экскурсоводам грозит штраф от 190 до 950 евро.

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Новые правила ввели, чтобы ограничить вмешательство в частную жизнь проституток.

Напомним, в Харькове разоблачили международный канал торговли людьми.