Канадская полиция расследует похищение вареников из украинской церкви

В Канаде полиция расследует кражу вареников из помещения Украинской Католической Церкви в городе Канора в провинции Саскачеван. Об этом сообщил в Twitter канадский посол в Украине Роман Вашук.

"Королевская канадская конная полиция подтвердила, что расследует похищение вареников из помещений Украинской Католической Церкви в городе Канора в Саскачеване на протяжение ночи 24/25 января", - написал он.

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Громадське Радіо cо ссылкой на местное издание CTV Regina сообщает, что полиция просит о помощи в поиске вареников, которые исчезли с украинской церкви в ночь 25 января. В полиции пока не знают, подозреваемые двигались на машине, или пешком. В полицию просят обращаться всех, кому что-либо известно.