Есть снег можно, - официально

Румынские исследователи ответили на вопрос безопасно ли употреблять в пищу снег: можно, но только в том случае, если он пролежал менее пары суток.

Об этом сообщает newsone со ссылкой на The Associated Press.

Материал для экспериментов ученого Иштвана Мате брался в январе-феврале прошлого года в парке и кольцевой развязки дорожного пути в Румынии. Как выяснилось, наиболее безопасным для употребления является тот снег, который пролежал не дольше половины суток. Тот же, который пробыл на открытом воздухе два дня и более, содержал в себе существенное количество потенциально вредных бактерий.

"У очень свежего снега очень мало бактерий. Однако через два дня там появляются десятки бактерий", – заявил Мат.

Он отметил, что бактерий в снеге становится больше из-за примесей химических элементов в воздухе.

"Я никому не рекомендую есть снег. Просто говорю, что вы не заболеете, если съедите немного", – сказал он.

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