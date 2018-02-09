В Калифорнии засветился океан

У побережья Калифорнии океан начал светиться в темноте.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.
Удивительный эффект возникает благодаря быстро размножающемуся при спокойной погоде фитопланктону, который "рисует" по вечерам живописные подводные картины.
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Первые сообщения о светящемся океане появились в начале января. Ветер может рассеять планктон по волнам, поэтому туристы и местные жители стараются запечатлеть эту игру природы.
Напомним, "Гул Земли" из глубин океана озадачил ученых.