Американцы больше верят ФБР, чем Трампу, - опрос

71% респондентов считают, что Бюро не пытается специально уличить президента в каких-либо нарушениях, а просто делает свою работу

Большинство американцев в большей степени доверяют Федеральному бюро расследований (ФБР), чем президенту Дональду Трампу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Marist Poll, на которое ссылается ТАСС.

66% опрошенных в случае, если президент и ФБР расходятся в оценках какого-то события, склонны больше доверять Бюро, лишь 24% при этом поддерживают Трампа. 71% респондентов считают, что ФБР не пытается специально уличить Трампа в каких-либо правонарушениях, а просто делает свою работу в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. При этом 23% опрошенных полагают, что ФБР предвзято относится к Трампу.

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Среди участников опроса, поддерживающих Республиканскую партию, о предвзятости ФБР по отношению к Трампу заявили 49%. В то же время 43% из поддерживающих республиканцев полагают, что сотрудники ФБР в ходе расследования выполняют свои профессиональные обязанности.

Опрос проводился 5-7 февраля, в нем приняли участие 807 американцев.

Напомним, Трампу нужно больше республиканцев в Конгрессе.