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Главная » Мир » Трудоголизм по-немецки: в Германии мужчина хотел устроиться в спецслужбы трех стран одновременно

Трудоголизм по-немецки: в Германии мужчина хотел устроиться в спецслужбы трех стран одновременно

Трудоголизм по-немецки: в Германии мужчина хотел устроиться в спецслужбы трех стран одновременно
Фото: bravestvolunteers.com

Молодого человека сперва арестовали, а потом отпустили

10.02.18 178
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В немецком Лейпциге арестовали мужчину, который пытался устроиться агентом сразу трех иностранных разведывательных служб

27-летнего мужчину по имени Дэнни Гюнтер Г. арестовали, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое Radio Leipzig. 

Сегодня мужчину освободили из-под стражи, но он продолжает находиться под следствием. 

Как сообщает издание, подозреваемый обратился в три разведывательных службы иностранных государств с просьбой устроить его агентом. Он утверждал, что готов сделать все, что от него потребуется – в том числе получать информацию о различных операциях. 

В спецслужбах каких именно стран хотел работать немец, не уточняется. 

Напомним, спецслужбы Великобритании массово возвращают ранее уволенных сотрудников.

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