Трудоголизм по-немецки: в Германии мужчина хотел устроиться в спецслужбы трех стран одновременно

В немецком Лейпциге арестовали мужчину, который пытался устроиться агентом сразу трех иностранных разведывательных служб.
27-летнего мужчину по имени Дэнни Гюнтер Г. арестовали, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое Radio Leipzig.
Сегодня мужчину освободили из-под стражи, но он продолжает находиться под следствием.
Как сообщает издание, подозреваемый обратился в три разведывательных службы иностранных государств с просьбой устроить его агентом. Он утверждал, что готов сделать все, что от него потребуется – в том числе получать информацию о различных операциях.
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В спецслужбах каких именно стран хотел работать немец, не уточняется.
Напомним, спецслужбы Великобритании массово возвращают ранее уволенных сотрудников.