Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетить КНДР.

Как сообщает Deutsche Welle, в субботу, 10 февраля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял в Сеуле делегацию высокопоставленных представителей из КНДР.



Встреча прошла в Голубом доме - президентском дворце. В ней участвовали формальный глава КНДР Ким Ён Нам и сестра северокорейского руководителя Ким Ё Чжон. До начала переговоров Мун Чжэ Ин с улыбкой пожал руку представителям Пхеньяна. На телевизионных кадрах видно, что Ким Ё Чжон держала в руках запечатанную голубую папку. Наблюдатели полагают, что в этой папке могло находиться личное послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына.

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Позднее Сеул сообщил, что Ким Чен Ын пригласил южнокорейского президента "как можно скорее" посетить КНДР и что это приглашение передала сестра Кима.

Историческое событие! Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял делегацию из Северной Кореи. И сестра Ким Чен Ына пригласила его посетить КНДР. Показываем встречу, которая вызывает надежду на разрядку в отношениях между странами pic.twitter.com/6IQvwwjFyq — DW (на русском) (@dw_russian) 10 февраля 2018 г.

Мун Чжэ Ин уже встречался с Ким Ён Намом 9 февраля по случаю открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. На церемонии открытия Игр спортсмены из двух корейских государств прошли под одним флагом - так называемым флагом объединения. На нем изображен светло-голубой силуэт Корейского полуострова на белом фоне.

КНДР только несколько недель назад согласилась участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Это событие было расценено как важный сигнал разрядки напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей, которые официально по-прежнему находятся в состоянии войны.