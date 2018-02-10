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Главная » Мир » Примирить две Кореи. Олимпиаду в Пхёнчхане используют как повод для переговоров

Примирить две Кореи. Олимпиаду в Пхёнчхане используют как повод для переговоров

Примирить две Кореи. Олимпиаду в Пхёнчхане используют как повод для переговоров
Фото: Odd Andersen / Getty Images

Северная и Южная Кореи последние 65 лет балансируют на грани большой войны. Желание высокопоставленных представителей КНДР посетить Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане вселило в международных наблюдателей надежду на то, что страны наконец смогут договориться о заключении мирного договора

10.02.18 187
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Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, стала первым членом правящей династии Кимов, которая посетила Южную Корею. Она входит в состав дипломатической делегации вместе с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом — самым высокопоставленным должностным лицом страны, посетившим южных соседей.

Визит северокорейцев приурочен к Олимпийским играм, пишет The Guardian. Многие эксперты предполагают, что именно Олимпиада принесёт оттепель в отношениях между враждующими странами.

Ким Ён Нам уже успел встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин неподалёку от Пхёнчхана. Политики сделали совместное фото, что невозможно было себе представить ещё месяц назад, передаёт The Guardian. 9 февраля северокорейская делегация посетила церемонию открытия Олимпийских игр, где сидела неподалёку от вице-президента США Майка Пенса. Правда, пишет The Guardian, американцам это явно не понравилось: присутствие на церемонии чиновников из КНДР они назвали пропагандой.

Есть надежда, что Олимпиада принесёт мир и спокойствие на Корейский полуостров

Последним членом семьи Кимов, который посещал Сеул, был дедушка Ким Ё Чжон — первый глава КНДР Ким Ир Сен, однако тот визит не был мирным. Ким Ир Сен приезжал в захваченную северокорейцами южную столицу в 1950 году. В 1953 году война закончилась, но мирный договор Пхеньян и Сеул так и не подписали, напоминает The Guardian.

Нынешний визит проходит в гораздо более тёплой атмосфере. Лидер Южной Кореи Мун встретится с полным составом делегации Северной Кореи 10 февраля. Он постарается убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы и перейти к мирному диалогу.

Похоже, что и северокорейцы проявят миролюбие: ожидается, что Ким Ён Нам пригласит южнокорейского президента в КНДР, пишет The Guardian. Это довольно оптимистичный сигнал, ведь Ким Ён Нам считается рекордсменом-долгожителем в государственном аппарате КНДР: ему удаётся оставаться при власти на протяжении правления всех трёх Кимов. От его позиции во многом зависит перспектива мирных переговоров.

Объединение двух Корей вряд ли будет стоять на повестке дня, но есть надежда, что Олимпиада принесёт мир и спокойствие на Корейский полуостров, констатирует The Guardian.

По материалам: The Guardian
Перевод Даниила Непочатова

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