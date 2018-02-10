В джедек есть только слова, обозначающие обмен и общее пользование

Группа лингвистов из Лундского университета в Швеции нашла неизвестный доселе язык джедек, на котором говорят 280 жителей деревни Сунгай Руал в Малайзии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Sci News.

В этой деревне работали антропологи, которые посчитали, что население разговаривает на языке джахан из той же языковой группы - аслийской. Лингвисты изучили материалы и пришли к выводу, что это отдельный язык.

Он не отображает понятий продать и купить. В нем есть только слова, обозначающие обмен и общее пользование.

Ученые также отмечают, что в культуре джедек больше гендерного равенства, чем в западных культурах. Здесь также практически нет насилия, законов и судов. Детей не учат конкуренции. Жители деревни занимаются охотой и собирательством. При этом нет понятия профессий - все члены сообщества владеют необходимыми навыками для жизни. Это образ жизни нашел отражение в языке.

Напомним, стало известно, какой язык дороже всего обходится Европарламенту.