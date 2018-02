Brexit без торгового соглашения с ЕС обойдется Британии в 350 млрд долларов, - исследование

Экономика Великобритании потеряет 348 млрд долларов в течение 15 лет, если страна покинет Евросоюз без торговой сделки с Брюсселем. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы The Best for Britain Group, передает Европейская правда со ссылкой на The Independent.

Прогнозы основаны на утечках правительственной информации.

Согласно сценарию, если Лондону все же удастся добиться соглашения с Брюсселем о свободной торговле, падение ВВП Соединенного Королевства за 15 лет составит 181 млрд долларов.

Если правительство королевства изменит позицию и сохранит членство Великобритании в таможенном союзе и едином европейском рынке, потери составят около 72 млрд долларов.

Глава The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун отметил, что Brexit сильнее всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг королевства.

Напомним, Евросоюз может наказать Великобританию санкциями.