В Турции 73 человека госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

На севере Турции госпитализированы 73 человека с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Hurriyet.

По данным издания, на прошлой неделе в причерноморской провинции Трабзон сибирскую язву нашли у одной из коров. Несмотря на предупреждение властей, ее хозяин зарезал животное и разделил мясо между соседями.

После употребления мяса они почувствовали слабость и тошноту. Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой. Кроме того, одна женщина умерла. У нее также подтвердился этот диагноз.

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Отмечается, что карантин в провинции еще не введен, но власти расследуют произошедшее.