В "Богдане" уверяют, что производство санитарных автомобилей никто не останавливал

В корпорации "Богдан Моторс" опровергают информацию о приостановке производства санитарных автомобилей для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление компании.

"Ни о какой приостановке производства Богдан-2251 или об отказе от закупок, как сообщали некоторые СМИ, речь не идет", - говорится в заявлении.

В корпорации утверждают, что до поставок в украинскую армию санитарный автомобиль "Богдан-2251" прошел серию испытаний государственной комиссии, по результатам работы которой было принято решение о закупке таких автомобилей для потребностей медицинской службы ВСУ.

"После поставки 50 таких автомобилей и их эксплуатации в зоне боевых действий, у части автомобилей были выявлены технические неисправности. Но речь шла не о 50%, о которых на всю страну заявили отдельные СМИ, а о 17%", - заявили Богдан Моторс.

В корпорации отмечают, что основными причинами стали выходы из строя топливной системы автомобиля в связи с использованием некачественного топлива, а также нарушение условий эксплуатации или регламента сервисного обслуживания.

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По решению проведенного круглого стола в Минобороны, созданы рабочие группы, которые проведут работу, направленную на усовершенствование технической задачи, осуществят финансово-экономическое обоснование предложенных изменений, предоставят принципиальное виденье системы медицинской эвакуации и сверят соответствие изменений с технической задачей требованиям лечебно-эвакуационного процесса.

Напомним, в конце января Совет волонтеров при Минобороны сообщил, что 25 из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Позже в Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.