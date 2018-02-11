Во время матча корейской объединенной команды по хоккею со сборной Швейцарии в рамках зимней Олимпиады болельщицы из КНДР поразили всех присутствующих синхронностью своих действий. Об этом пишет Sportarena.
Всего в Пхенчхан прибыли более 200 северокойреских болельщиц, которых тщательно отбирали по нескольким критериям, среди которых главные — внешняя привлекательность и патриотизм.
Хоккейный матч закончился со счетом 0:8 в пользу швейцарской команды.
Dit is dus echt heel bijzonder. #BNR #pyeongchangOlympics2018 pic.twitter.com/mDha25Px9g— Thomas Schuurman (@ThomasSchuurman) 10 февраля 2018 г.
North Korean cheering squad's first song "반갑습니다 Nice to meet you" pic.twitter.com/JSi29R8r6u— Sohee Kim (@soheefication) 10 февраля 2018 г.
At the women’s ice hockey at the PyeongChang Winter Olympics, North Koreans cheer: Go for it, go for it, our players, go for it! pic.twitter.com/ELTt4T7VXn— Anna Fifield (@annafifield) 10 февраля 2018 г.