Камера видеонаблюдения, установленная на частном доме, сняла падение пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Mash.

На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили первый "черный ящик". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте крушения.

"Найденный первый "черный ящик" признан как прибор регистрации параметров полета", - сказал источник агентства.

По его словам, второй "черный ящик", бортовой речевой самописец, пока не найден, поиски продолжаются.

Напомним, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, совершавший рейс из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.