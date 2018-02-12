В Словении бастуют полицейские: требуют повышения зарплаты

Во вторник протестовать будут медсестры, а в среду - учителя

В понедельник, 12 февраля, словенская полиция вышла на забастовку, требуя повышения заработной платы на 15%. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Сегодня началась первая волна публичных забастовок работников государственного сектора, которые требуют повышения заработной платы.

Лидеры профсоюзов Словении сообщили, что завтра медсестры прекратят работу в течение двух часов, а учителя будут бастовать в среду, 14 февраля.

Около 200 полицейских протестовали перед зданием правительства. Митингующие несли с собой плакаты с изображением премьер-министра Миро Церара, заткнувшего уши, как будто не прислушивается к их требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Словении заявили о готовности признать Палестину

Пресс-секретарь полиции Весна Дроле сообщила, несмотря на забастовку, на улицах столицы достаточно офицеров для обеспечения безопасности.

Новая забастовка началась меньше чем через три недели после того, как около 30 тыс. государственных служащих устроили забастовку, требуя более высокой оплаты на фоне активного экономического роста.

Правительство ожидает, что экономика вырастет на 3,9% в этом году по сравнению с 4,4% в 2017 году, в основном за счет увеличения экспорта и инвестиций.